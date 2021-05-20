Подія, яка наразі трапляється раз на рік ­– пресконференція президента Зеленського: минулого разу вона тривала три години на свіжому повітрі.

20 травня нова зустріч президента із журналістами, тож у програмі «Коротка пам’ять» підіб’ємо підсумки того, що президент пообіцяв торік – 20 травня 2020 року. Допоможе нам у цьому проєкті «Слово і діло» – видання, яке ґрунтовно досліджує виконання посадовцями їхніх обіцянок.

Володимир Зеленський: «В усіх областях, всім медикам, які борються із ковідом, буде забезпечена заробітна плата в розмірі трьох заробітних плат».

Із цими виплатами на самому початку були проблеми – не всі медики їх отримували, але центральна влада перекладала відповідальність на місцеву, адже гроші з держбюджету виділили. Зараз медики надбавки отримують, але із запізненням, за словами тих, хто поділився інформацією з Радіо Свобода.

Більш коректно говорити «запровадили доплати у розмірі 300%», бо це не одне й те саме, що «трикратна зарплата», – зауважує Катерина Пітєніна, директорка аналітичного порталу «Слово і діло».

Катерина Пітєніна: «Ми просто настільки категоричні, що коли обіцянка недовиконана –кажемо «не виконано», або виконано із запізненням. Ми кажемо «не виконано», тому що, все ж таки, ми хочемо, що якщо ви вже обіцяєте конкретні речі, то ви маєте зробити їх у повному обсязі і вчасно».

Володимир Зеленський: «На технічному рівні ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона в нас дуже-дуже-дуже незалежна, ми її дотиснемо і банки будуть не настільки обережними, видаючи кредити нашому населенню».

Тут у Катерини Пітєніної є два висновки. Перший – стосується ремарки щодо тиску на банківську систему.

Катерина Пітєніна: «У Зеленського була обіцянка – не впливати на банківську систему».

Другий – щодо більш лояльного ставлення банків до позичальників коштів.

Катерина Пітєніна: «Банки стимулюють видавати і іпотеку, і дешевші кредити, а з іншого боку – вноситься законопроєкт і ухвалюється, і підписується президентом про те, щоби реструктуризувати валютні кредити і щоб населення мало право не повертати колишні старі кредити. Яка буде логіка банків нормальних, це ж бізнес – вони скажуть: вибачте, а нащо ми будемо зараз давати дешеві кредити, якщо завтра ви ухвалите такий самий закон?»

Володимир Зеленський: «Вже рік я борюся і це вже другий уряд, щоб в нас іпотека була під 10 відсотків. Найближчим часом в Україні вперше за багато років у нас буде іпотека для кожного громадянина України під 10%. Мені здається, це буде велика перемога».

Така відсоткова ставка за іпотекою, дійсно, існує, але для неї є певні умови, які доволі важко виконати саме «кожному громадянину»

Катерина Пітєніна: «Навіть те, що не завжди ці 10% зберігаються на весь період іпотеки. По-друге, потрібні документи, які б підтверджували, що ти маєш певний рівень доходу – це логічно, але тим не менше, коли президент говорив про 10% під іпотеку – він говорив для кожного громадянина України, і ми розуміємо, що це такий досить соціалістичний підхід».

Володимир Зеленський: «Це не просто якісь там пафосні слова, ми збільшили не в рази, а в 9 разів кількість доріг, які ми побудуємо цього року»

Дуже важко однозначно сказати: відбувається «велике будівництво» чи «великий ремонт» доріг, адже прозорості цьому президентському проєкту бракує. В публічному доступі не знайти переліку як виконаних робіт, так і запланованих. Та й саме «Велике будівництво» – це лише назва, бо офіційно як державна програма вона не затверджена.

Катерина Пітєніна: «Ми ж розуміємо, що таке реконструкція, що таке ремонт – і вони різні бувають, але з іншого боку – розуміємо, що справді було набагато більше зроблено з приводу ремонту і будівництва, ніж раніше. І справді, якщо враховувати кілометраж, то обіцяний кілометраж був зроблений»

Володимир Зеленський: «Всі 210 приймальних відділень від грошей, які ми отримали від «Газпрому», ми повинні побудувати. Я не злізу з кожної людини, і які є відповідальними проєкт-менеджерами цього проєкту, поки ми це не зробимо».

Це Зеленський казав про медичну інфраструктуру.

Міністерство розвитку громад та територій повідомляє, що станом на квітень 2021 року завершені будівельні роботи у 154 приймальних відділеннях по всій Україні. Цифра значно менша за оголошену у планах президента, і це не лише нове будівництво, а й реконструкція приміщень – в якій пропорції не вказано.

Володимир Зеленський: «Зараз всі інвестиційні закони, які направлені на поліпшення інвестиційного клімату в Україні, будут зареєстровані у Верховній Раді, і впевнений, що вони будуть проголосовані – вони повністю готові, повністю вичитані, я на них вже дав добро.

Так званий «закон про інвестнянь» набрав чинності не так давно – у лютому 2021 року і вже навіть є 15 заявок на державну підтримку від потенційних інвесторів на загальну суму інвестицій понад 1 мільярд доларів, повідомляє «Урядовий портал».

Водночас, Індекс інвестиційної привабливості України в другій половині 2020 року опустився до 2.4 пункта із 5 можливих. Такий низький показник індексу було зафіксовано вперше з 2013 року, йдеться в експертному дослідженні Європейської бізнес асоціації.

Володимир Зеленський: «Закон про амністію капіталів готовий, буде переданий до Верховної Ради України. Пакет законів про народовладдя, про референдум, обов’язково буде переданий до Верховної Ради. Все це готово. Дійсно, пов’язано з режимом роботи Верховної Ради через коронавірус. Амністію введемо в цьому році, ми домовлялися і обіцяли людям».

У 2020 році закон про амністію капіталів ухвалений не був, але такий президентський законопроєкт внесений на розгляд парламенту вже у 2021 році. Він передбачає, що кожен за 5% зможе задекларувати і легалізувати свої доходи, без покарання за несплату податків, аби надалі вести чесно бізнес в Україні

А от закон про народовладдя через референдум депутати ухвалили в січні 2021 і з квітня цього року він чинний. Референдум може бути щодо чотирьох напрямків:

Зміни до трьох розділів Конституції

Питання загальнодержавного значення

Зміни території України

Скасування законів чи їх норм

Якщо це референдум, пов'язаний з народною ініціативою, потрібно буде зібрати 3 мільйони підписів. Документом запроваджується можливість електронного голосування в подальшому.

Володимир Зеленський: «Це задача прем’єр-міністра і в найближчі місяці він повинен показати програму збільшення мінімальної заробітної плати».

На момент заяви президента мінімальна заробітна плата була 4723 гривені. Після схвалення законопроєкту авторства президента Володимира Зеленського мінімальна зарплата збільшилася до 5000 гривень, із січня 2021-го зросла до 6 тисяч гривень, а в липні за планом має стати 6,5 тисячі гривень.

Володимир Зеленський: «Що стосується програми податкових канікул, то скоро її запровадять для малого та середнього бізнесу»

На кілька місяців локдауну деякі категорії малого бізнесу звільняли від сплати єдиного соціального внеску та надавали інші податкові пільги. Обіцянка президента не містила конкретних цифр чи термінів, щоб порівняти реальність та очікування. Тож, формально – здійснено.

Володимир Зеленський: «Ми майстри спорту щодо боротьби з коронавірусом. Ми одні з найкращих».

За статистикою померлих від коронавірусу, Україна 18-а у світі, 8-а в Європі.

За кількістю введених вакцин, відповідно до кількості населення, – на 72-му місці, попереду Зімбабве, Руанда, Росія, Камбоджа, країни Європи та Америки.