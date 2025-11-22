﻿
Зеленський відкидає ідею прощення злочинів проти людей і людяності

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості нинішніх переговорів, адже йдеться про значно більше, ніж пункти мирного плану.

"Зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа. Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення", - сказав він у суботньому зверненні до українців.

"Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", - заявив Зеленський.

 Автор: Богдан Моримух

