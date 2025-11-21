﻿
Економіка

"Укренерго": 22 листопада графіки відключення світла діятимуть у всіх областях

Як повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго", час і обсяг відключень світла 22 листопада будуть такими:

  • графіки погодинних обмежень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 3,5 черг;
  • графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

В "Укренерго" наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, тому варто відстежувати інформацію на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

електропостачанняУкренергоаварійні відключення світла
