Засуджена до 19 років позбавлення волі українська чемпіонка не розкаялася в рашистському суді

У Росії засудили до 19 років позбавлення волі чемпіонку України з пауерліфтингу Юлію Лемещенко у справі про нібито підрив лінії електропередач та в підготовці замаху на полковника ЗС РФ.

Про це повідомили російські пропагандисти з РІА "Новості".

Суд у Москві оголосив вирок 42-річній Юлії Лемещенко за звинуваченням у державній зраді, навчанні тероризму, диверсії та підготовці теракту.

Як повідомляють російські ЗМІ, Лемещенко в 2014 році переїхала з Воронежа до Харкова.

В Україні вона зайнялася пауерліфтингом і в 2021-му стала чемпіонкою в цьому виді спорту.

За версією звинувачення, в жовтні 2024 року спортсменка підірвала опори лінії електропередач під Петербургом, а потім стежила у Воронежі за командиром авіабази полковником Олексієм Лободою, якого пов'язують з бомбардуваннями Харкова.

Під час процесу Лемещенко не заперечувала фактичну сторону звинувачення, але й провину не визнала. Спортсменка заявила, що не кається у своїх вчинках. Суд засудив її до 19 років позбавлення волі.