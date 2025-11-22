﻿
Надзвичайні події

Засуджена до 19 років позбавлення волі українська чемпіонка не розкаялася в рашистському суді

Засуджена до 19 років позбавлення волі українська чемпіонка не розкаялася в рашистському суді

У Росії засудили до 19 років позбавлення волі чемпіонку України з пауерліфтингу Юлію Лемещенко у справі про нібито підрив лінії електропередач та в підготовці замаху на полковника ЗС РФ.

Про це повідомили російські пропагандисти з РІА "Новості".

Суд у Москві оголосив вирок 42-річній Юлії Лемещенко за звинуваченням у державній зраді, навчанні тероризму, диверсії та підготовці теракту.

Як повідомляють російські ЗМІ, Лемещенко в 2014 році переїхала з Воронежа до Харкова.

В Україні вона зайнялася пауерліфтингом і в 2021-му стала чемпіонкою в цьому виді спорту.

За версією звинувачення, в жовтні 2024 року спортсменка підірвала опори лінії електропередач під Петербургом, а потім стежила у Воронежі за командиром авіабази полковником Олексієм Лободою, якого пов'язують з бомбардуваннями Харкова.

Під час процесу Лемещенко не заперечувала фактичну сторону звинувачення, але й провину не визнала. Спортсменка заявила, що не кається у своїх вчинках. Суд засудив її до 19 років позбавлення волі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Юлія Лемещенко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову щодо "мирного плану"
Полiтика 21.11.2025 21:23:04
Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову щодо "мирного плану"
Читати
Трамп встановив дедлайн для України щодо "мирного плану"
Полiтика 21.11.2025 20:33:11
Трамп встановив дедлайн для України щодо "мирного плану"
Читати
ЗМІ про додаток до "мирного плану" США щодо гарантій безпеки
Полiтика 21.11.2025 20:33:06
ЗМІ про додаток до "мирного плану" США щодо гарантій безпеки
Читати

Популярнi статтi