У переговорах щодо "мирного плану" Дональда Трампа, які мають відбутися сьогодні, 23 листопада, у Швейцарії, візьмуть участь представники Євросоюзу та Великої Британії.

Як повідомляє видання Politico, на перемовинах, що відбуватимуться на рівні радників з нацбезпеки, також будуть присутні представники Франції та Німеччини.

ЄС представлятимуть Бйорн Зайберт - керівник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а також Педру Лурті - топрадник очільника Євроради Антоніу Кошти.

За інформацією видання, європейські посадовці, зокрема, наполягатимуть на перегляді частини плану, яка передбачає передачу Росії територій Донецької області. Натомість для формування умов припинення вогню вони пропонуватимуть виходити з нинішньої лінії зіткнення.

Україна та її європейські партнери рішуче відкидають вимогу поступитися територією під тиском сили. У НАТО та ЄС наголошують, що такий сценарій лише підштовхне Путіна до подальших агресивних дій.

У суботу, 22 листопада, світові лідери – серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр Канади Марк Карні – зібралися під час саміту G20 у Йоганнесбурзі для термінового обговорення плану Трампа, аби скоординувати свою позицію з президентом України Володимиром Зеленським.

Вони поширили спільну заяву, у якій зазначається, що "мирний план" від Вашингтона може буте покладений в основу мирних домовленостей, але потребує доопрацювання.

ForUA нагадує, у неділю, 23 листопада, Україна, Сполучені Штати та держави ЄС проведуть у Женеві переговори щодо "мирного плану" Трампа.