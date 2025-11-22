Окупанти вбили п’ятьох українських військовослужбовців, яких взяли у полон на Донеччині

Росіяни вбили п’ятьох українських військовослужбовців, яких взяли у полон поблизу селища Котлине Покровського району Донецької області.

"19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського районі російські військові взяли в полон 5 військовослужбовців ЗСУ. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх", - повідомив Офіс генпрокурора у телеграм у суботу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.