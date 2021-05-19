Кабмин одобрил Концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Представленная от МКИП программа рассчитана на 9 лет: 2022-2030 годы. Она предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни», - написал он в Telegram.

В МКИП придерживаются именно мягкой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект.

«Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим. Поэтому программа достаточно объемная. В частности, она включает:

- обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение его дискриминации;

- запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате)

- улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

- поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;

- содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;

- поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшения качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;

- стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;

- дальнейшую поддержку книгоиздательского дела в Украине.

В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины.

«Верю, что со временем украинский станет монополистом и государственным не только юридически. Он будет слышен везде: на улицах, дома, на работе», - резюмировал Ткаченко.