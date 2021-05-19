Кабмин одобрил Концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
«Представленная от МКИП программа рассчитана на 9 лет: 2022-2030 годы. Она предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни», - написал он в Telegram.
В МКИП придерживаются именно мягкой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект.
«Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим. Поэтому программа достаточно объемная. В частности, она включает:
- обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение его дискриминации;
- запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате)
- улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
- поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;
- содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;
- поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшения качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;
- стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;
- дальнейшую поддержку книгоиздательского дела в Украине.
В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины.
«Верю, что со временем украинский станет монополистом и государственным не только юридически. Он будет слышен везде: на улицах, дома, на работе», - резюмировал Ткаченко.
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