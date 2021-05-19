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В Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве начато формирование нового подразделения.

Как сообщила пресс-служба столичного главка, деятельность главной инспекции будет сосредоточена прежде всего на содействии эффективной профессиональной деятельности сотрудников полиции, соблюдению ими служебной дисциплины и оптимизации управленческих процессов в подразделениях полиции.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, по результатам конкурсного отбора новое подразделение в столичном главке возглавила капитан полиции Ольга Юскевич: «Ольга показала высокие результаты работы в направлении международного партнерства, была куратором проекта «Создание модели эффективного управления полиции в г. Киеве», который непосредственно реализовывался в Голосеевском районном управлении полиции. В рамках проекта была создана мобильная группа «Поддержка и контроль» с целью предупреждения и предотвращения нарушения служебной дисциплины. Сейчас главная задача руководителя главной инспекции будет заключаться в предоставлении практической помощи подразделениям полиции по совершенствованию форм и методов управленческой деятельности, поддержки и контроля за выполнением служебных задач, а также обеспечения законности в деятельности органов и подразделений полиции и предупреждения чрезвычайных событий среди работников полиции».

В настоящее время Юскевич активно занимается формированием подразделения и готова к новым вызовам и задачам: «Перед нами новый этап, новая возможность для развития нашей службы. Думаю, что главная инспекция станет одной из ключевых инструментов в улучшении работы столичного главка. Поэтому я буду прилагать максимум усилий для достижения общего результата, чтобы полицейские Киева эффективно выполняли возложенные на них задачи и функции по оказанию полицейских услуг и придерживались служебной дисциплины», - рассказала капитан полиции.
ForUm

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