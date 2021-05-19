В этом году в госбюджете на проведение внешнего независимого оценивания будет направлено более 461 млн гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из этой суммы 232 млн грн пойдут на заработную плату специалистов, привлеченных к организации и проведению оценивания, 209 млн грн – на функционирование Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений для обеспечения проведения ВНО, 20 млн грн – на приобретение защитных средств, а также средств для дезинфекции рук участников ВНО и лиц, которые будут его обеспечивать, дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

С 21 мая по 16 июля в Украине будет проведено внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, для прохождения ВНО в 2021 году зарегистрировано более 389 тыс. человек, среди них 219,6 тыс. человек - выпускники учреждений общего среднего образования в этом году, что составляет 56,4% от общего количества зарегистрированных лиц.