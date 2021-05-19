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Сотрудники отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ передали воспитанникам Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Гадяч средства гигиены и продукты питания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, вещи, необходимые для обеспечения комфортного функционирования детского центра, в том числе средства гигиены и продукты питания, удалось закупить совместными усилиями благодаря неравнодушным людям. 

Как сообщалось ранее, в Сумской области верующие Украинской Православной Церкви собрали 1 206 074 грн для онкобольных детей.

Собранные средства будут направлены на лечение пациентов онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы.

 
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