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В Днепре при поддержке Украинской Православной Церкви состоится XVII Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «Надднепрянские Пасхальные песнопения».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, песнопения исполнит хор «Экклесия» Успенского собора Днепра.

 Митрополит Днепропетровский Ириней и духовенство епархии расскажут о богослужебных текстах Пасхальной Заутрени. 

Как сообщалось ранее, в Днепре духовенство и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Колонна богомольцев с чудотворным образом проследовала от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Свято-Троицкого кафедрального собора.

В шествии приняли участие духовенство областного центра и множество верующих.
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