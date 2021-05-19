Недалеко от Окленда неизвестные выпустили 70 пуль в автобус для вечеринок. В результате стрельбы погибли две девушки в возрасте 16 и 19 лет и еще пятеро молодых людей получили ранения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на San Francisco CBSN.

Автобус наняли американские супруги, чтобы отпраздновать 21-летие своей дочери. Сама именинница – среди раненых.

Транспорт двигался в Окленд из Сан-Франциско и был обстрелян дважды. Водитель автобуса спасся – позвал медиков и полицию. Отмечается, что несколько пуль попали в проезжавшую рядом машину.

По словам правоохранителей, в стрельбе могли участвовать двое неместных, которые приехали с огнестрельным оружием целенаправленно. Сейчас злоумышленники на свободе. Полиция расследует обстоятельства произошедшего и объявила нападавших в розыск.

Журналисты пишут, что пули были выпущены вдоль борта автобуса, обстрел был сильным – во время нападения вылетели окна.



