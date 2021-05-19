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Египет предложил участникам палестино-израильского конфликта с 20 мая ввести режим прекращения огня.

Об этом сообщает телеканал «Кешет-12» со ссылкой на арабские источники, передает УНИАН.

Перемирие может наступить с 6:00. Лидеры ХАМАС поддержали предложение Египта, сообщает источник. 

По данным турецкого информагентства »Анадолу», речь идет о гуманитарном прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уведомил Белый дом о том, что Израиль будет готов к прекращению огня через день-два, пишут израильские СМИ.

Напомним, начиная с 10 мая, палестинцы из сектора Газа начали ракетные обстрелы Израиля. За последние три дня боевики ХАМАСа выпустили по территории Израиля более 1500 ракет.

Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами.
ForUm

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