Египет предложил участникам палестино-израильского конфликта с 20 мая ввести режим прекращения огня.
Об этом сообщает телеканал «Кешет-12» со ссылкой на арабские источники, передает УНИАН.
Перемирие может наступить с 6:00. Лидеры ХАМАС поддержали предложение Египта, сообщает источник.
По данным турецкого информагентства »Анадолу», речь идет о гуманитарном прекращении огня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уведомил Белый дом о том, что Израиль будет готов к прекращению огня через день-два, пишут израильские СМИ.
Напомним, начиная с 10 мая, палестинцы из сектора Газа начали ракетные обстрелы Израиля. За последние три дня боевики ХАМАСа выпустили по территории Израиля более 1500 ракет.
Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами.
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