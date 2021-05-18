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Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы наподобие «Железного купола».

Об этом во время визита на предприятие «Мотор Сич» сказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает Укринформ.

«Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что «Железный купол «- один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то наподобие «Железного купола», - сказал Таран.

 
ForUm

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