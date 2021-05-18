Действительные виды на жительство в Польше имеют более 483 тыс. иностранцев, больше всего (более 265 тыс.) являются гражданами Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Укринформ.

По данным Управления по делам иностранцев, на сегодня действительные виды на жительство в Польше имеют 483,5 тыс. иностранцев. Крупнейшими группами являются граждане: Украины - 265,3 тыс. человек, Беларуси - 31,5 тыс. человек и Германии - 20 тыс. человек.

На следующих местах по количеству оказались граждане: России - 12,7 тыс. человек, Вьетнама - 10,6 тыс., Индии - 10,4 тыс., Грузии - 8,6 тыс., Италии - 8,5 тыс. и Китая - 6,7 тыс.

Абсолютное большинство иностранцев имеют разрешения на временное проживание - это уже почти 300 тыс. человек. Примерно 85 тыс. иностранцев имеют вид на постоянное пребывание. Зарегистрированное проживание в Польше имеют также 80 тыс. граждан стран Европейского Союза.

По словам Дудзяка, чаще всего в Польше поселяются молодые люди: почти 275 тыс. иностранцев с действительными разрешениями на пребывание - это лица в возрасте 20-39 лет.

Больше всего иностранцев выбирают для проживания Мазовецкое, Малопольское, Великопольское и Нижнесилезское воеводства, а меньше всего - Свентокшиское.