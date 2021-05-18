В Запорожье состоялись Всеукраинские соревнования по гиревому спорту среди школьников и юношества на Кубок святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, в соревнованиях приняли участие 15 команд из Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Николаевской областей.

Открытие и проведение состязаний благословил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Проводя данное мероприятие, мы наглядно свидетельствуем о том, что наша Церковь – это не только богослужения, пост и молитва. Православная Церковь - это полнота жизни во Христе! Как писал в одной из своих книг святитель Лука Крымский, каждый человек состоит из духа, души и тела. Поэтому все мы должны заботиться в том числе, о красоте и развитии своего тела, которое дал нам Господь…В очередной раз организовывая эти соревнования, мы снова и снова говорим о том, что в человеке все должно быть гармонично: развитие тела, дух и душа», - сказал митрополит Лука, обращаясь к участникам турнира, их родителям, наставникам и гостям.

Владыка Лука наградил команды, которые принимали участие во всех предыдущих соревнованиях, архиерейскими грамотами, а также вручил знаки отличия от оргкомитета победителям прошлых лет и разрядные книжки юным православным спортсменам.

Впервые «Кубок апостола Андрея Первозванного» был проведен в 2015 году, по инициативе многократной чемпионки Европы и мира по гиревому спорту Любови Черепахи, под патронатом Запорожской епархии УПЦ.