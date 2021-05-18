также в разделеРелигия
Патриарх Кирилл заявил, что церковное разделение в Украине - искусственно спровоцированный конфликт 7
В Днепре состоялся крестный ход УПЦ с чудотворной Почаевской иконой 8
В Одесской области УПЦ передала сельской бригаде «Скорой помощи» медицинское оборудование и униформу 9
Митрополит УПЦ рассказал о христианском принципе решения споров 7
Стала известна программа православного кинофестиваля «Международная Киноассамблея на Днепре» 11
В РПЦ рассказали о подготовке документа, регламентирующего практику экзорцизма 13
В Церкви обновили список мошеннических сайтов, использующих имена известных святых 6
В Одесской области освящен новый храм УПЦ 6
На Закарпатье православная молодежь УПЦ организовала обеды для бездомных 31
На Херсонщине священники УПЦ отпели воина ООС 11
В РПЦ указали на грубые нарушения в действиях Фанара в «украинском вопросе» 10
Митрополит Болгарской Церкви заявил, что единственная каноническая Церковь в Украине - УПЦ 7
В Бориспольской епархии УПЦ опровергли заявления в СМИ о переходе общины в ПЦУ 9
В Черкассах УПЦ открыла выставку икон местных мастеров 13
Патриарх Кирилл рассказал о важности служения женщин в Церкви 8
В Одесской области освящен храм УПЦ 8
В Святогорской лавре УПЦ отреставрировали храм XVII века на меловой скале 148
Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить о событиях 1937-1938 годов 37

В Запорожье состоялись Всеукраинские соревнования по гиревому спорту среди школьников и юношества на Кубок святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, в соревнованиях приняли участие 15 команд из Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Николаевской областей.

Открытие и проведение состязаний благословил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Проводя данное мероприятие, мы наглядно свидетельствуем о том, что наша Церковь – это не только богослужения, пост и молитва. Православная Церковь - это полнота жизни во Христе! Как писал в одной из своих книг святитель Лука Крымский, каждый человек состоит из духа, души и тела. Поэтому все мы должны заботиться в том числе, о красоте и развитии своего тела, которое дал нам Господь…В очередной раз организовывая эти соревнования, мы снова и снова говорим о том, что в человеке все должно быть гармонично: развитие тела, дух и душа», - сказал митрополит Лука, обращаясь к участникам турнира, их родителям, наставникам и гостям.

Владыка Лука наградил команды, которые принимали участие во всех предыдущих соревнованиях, архиерейскими грамотами, а также вручил знаки отличия от оргкомитета победителям прошлых лет и разрядные книжки юным православным спортсменам.

Впервые «Кубок апостола Андрея Первозванного» был проведен в 2015 году, по инициативе многократной чемпионки Европы и мира по гиревому спорту Любови Черепахи, под патронатом Запорожской епархии УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги