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Власти Северной Македонии уведомили Россию о высылке российского дипломата из страны, Москва рассматривает возможность ответных мер, заявили Интерфаксу во вторник в посольстве РФ в Скопье.

«Сам факт высылки дипломата мы подтверждаем, действительно такое решение было принято. Пока что рассматриваются ответные меры с российской стороны», - заявили в российской дипмиссии.

Отвечая на уточняющий вопрос, в посольстве сказали, что причины высылки пока не известны, нота была вручена российской стороне.

Ранее о решении властей Северной Македонии выслать из страны российского дипломата сообщило агентство Bloomberg.
ForUm

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