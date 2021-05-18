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Россия преследует 93 крымских татар, из них 78 человек отбывают незаконное наказание на территории России, еще 15 – лишены права на свободу передвижения в оккупированном Крыму, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«В результате оккупации полуострова РФ, многие крымские татары вынуждены оставлять свою землю. 93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 – лишены права на свободу передвижения, ведь находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором», - написала она.

18 мая Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.  
ForUm

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