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Кабинет Министров вернул Минагрополитики здание на ул. Крещатик, 24, которое перед этим было в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины после объединения ведомств. Об этом говорится в распоряжении № 452-р от 17 мая 2021 года.

«Еще с 70-х годов аграрное ведомство размещалось на главной улице столицы. И меня очень радует, что возрожденное министерство получает свое привычное здание – по адресу Крещатик, 24 с сегодняшнего дня официально за нами», - написал в Facebook министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Напомним, Минагрополитики, восстановленное в 2021 году, институционально начнет свою работу в конце мая. Верховная Рада на заседании 15 апреля принял в целом Закон, которым разблокировала работу министерства и направила ему 6,86 млрд грн.  
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