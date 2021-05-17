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По меньшей мере два чиновников Белого дома подверглись атаке «управляемой энергией» в центре Вашингтона сразу после президентских выборов в прошлом году. 

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, передает Укринформ.

«Эти случаи произошли с двумя чиновниками Совета национальной безопасности в ноябре 2020 года: с одним - на следующий день после президентских выборов, с другим - через несколько недель», - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба пострадавших имели симптомы, известные как «гавайский синдром», впервые обнаруженные среди служащих американского посольства на Кубе в результате «акустической атаки». После этого более 130 американских дипломатов, представителей спецслужб и военных по всему миру, в том числе в России, Китае, на Кубе и в других странах, страдали от последствий этой атаки.

Оба новых случая произошли в самом центре американской столицы, когда чиновники заходили на территорию комплекса Белого дома. В то же время отмечается, что подобные инциденты имели место и в Северной Вирджинии - недалеко от Вашингтона - в 2019 году.

Специалисты не пришли к окончательным выводам, какое именно оборудование может привести к таким последствиям, однако в целом речь идет об облучении управляемой энергией, которое сопровождается «пронзительным направленным звуком». При этом жертвы сообщали о внезапном головокружении, у многих возникали хронические головные боли, а в некоторых случаях это приводило к поражению головного мозга. Некоторые пострадавшие американские чиновники, которые работали за рубежом, также сообщали, что симптомы у них исчезали, как только они перебирались в другую комнату.

Американская разведка расследует атаки «управляемой энергией» против персонала дипломатических и других учреждений США за рубежом и связывает эти нападения с деятельностью российского ГРУ.

 
ForUm

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