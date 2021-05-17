также в разделеОбщество
Укрзализныця добавляет ряд «морских» рейсов на лето 8
Украина ожидает еще почти полмиллиона доз вакцины от Pfizer 13
В Украине – более двух тысяч новых случаев COVID-19 14
МОЗ указал алгоритм записи работников образования на вакцинацию от COVID-19 12
С понедельника в Украине объявили штормовое предупреждение 133
В Черное море вошел британский патрульный корабль 20
Зеленский примет участие в очередном форуме «Украина 30» 9
Кулеба: Мы не видим отвод российских войск 18
Спасатели призывают не разводить костры: в Украине объявлен высший уровень пожарной опасности 9
В Украине падает прирост COVID-19 12
Запущен проект в поддержку пленников Кремля 17
Ожившие пчелы уже два дня живут в отделении Укрпочты 16
Пограничники задержали нелегальную партию сигарет, спрятанную в торт Наполеон 21
Зеленский поздравил Динамо с хет-триком в сезоне 17
Беларусь ввела плату за выезд в Украину в Гомельской области 30
В Украину до конца мая поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса 72
Новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов 24
Зеленский: Украина является частью Европы, и обязательно будет в ЕС 30

Андрій Довбенко, який «тримав» Міністерство юстиції у 2015 році, пропихав на ключові посади у відомстві своїх людей і допомагав «порєшать» питання своїх клієнтів, вирішив не зупинятись на досягнутому і пішов далі.

Про це, як повідомляє інтернет-видання Новини України — From-UA, журналіст Руслан Якушев написав у своїй статті у виданні «Антикор».

Журналіст вказує на те, що «апетити Довбенка виросли і тепер він просуває свого протеже Дмитра Кирилюка на місце президента Нотаріальної палати України. Зараз Кирилюк — директор Департаменту нотаріату та державної реєстрації Мін’юсту. Але, схоже, у Довбенка на свого вірного друга та виконавця — амбітні плани».

«Лише у січні 2020 пішка Довбенка—Кирилюк—очолив профільний департамент у Мін’юсті, але тепер може піти далі. І це дуже зручно. Схоже, у Довбенка усе схоплено. Скрізь свої люди. З 2015 року, коли його називали людиною тодішнього міністра Петренка, він відчутно розширив свої зв‘язки та можливості. Замість відповідати перед законом за свої схеми і афери, він лише зміцнює свої позиції», - пише журналіст.

«Лише врахуйте, - вказує автор статті, - що дружина того ж Кирилюка, Олена Кирилюк, є віце-президентом Нотаріальної палати України...сімейний підряд в корупційних схемах...або як монополізувати схеми в сфері нотаріату...?!Ну а з самим Кирилюком у Довбенка давня любов. Вони не лише разом вирішують питання клієнтів різної масті і гаманця, а й водять дружбу. А Кириленко навіть зізнався другові у коханні».

Журналіст нагадує про тост Дмитра Кирилюка, який сказав на весіллі Андрія Довбенка у серпні 2019 року: «Кохання вічне — як нотаріат».

«Ви точно бачили кадри з цього свята на розкішному курорті Франції Сен-Тропе. Серед гостей там зібралась еліта української юриспруденції та адвокатури. Серед них були і інші корупціонери-мільйонери!Що далі, то веселіше. Важко навіть уявити, як виростуть тепер розцінки для клієнтів Довбенка у разі призначення його шістки Кирилюка в Нотаріальну палату України», - резюмує журналіст.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги