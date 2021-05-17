Андрій Довбенко, який «тримав» Міністерство юстиції у 2015 році, пропихав на ключові посади у відомстві своїх людей і допомагав «порєшать» питання своїх клієнтів, вирішив не зупинятись на досягнутому і пішов далі.

Про це, як повідомляє інтернет-видання Новини України — From-UA, журналіст Руслан Якушев написав у своїй статті у виданні «Антикор».



Журналіст вказує на те, що «апетити Довбенка виросли і тепер він просуває свого протеже Дмитра Кирилюка на місце президента Нотаріальної палати України. Зараз Кирилюк — директор Департаменту нотаріату та державної реєстрації Мін’юсту. Але, схоже, у Довбенка на свого вірного друга та виконавця — амбітні плани».

«Лише у січні 2020 пішка Довбенка—Кирилюк—очолив профільний департамент у Мін’юсті, але тепер може піти далі. І це дуже зручно. Схоже, у Довбенка усе схоплено. Скрізь свої люди. З 2015 року, коли його називали людиною тодішнього міністра Петренка, він відчутно розширив свої зв‘язки та можливості. Замість відповідати перед законом за свої схеми і афери, він лише зміцнює свої позиції», - пише журналіст.

«Лише врахуйте, - вказує автор статті, - що дружина того ж Кирилюка, Олена Кирилюк, є віце-президентом Нотаріальної палати України...сімейний підряд в корупційних схемах...або як монополізувати схеми в сфері нотаріату...?!Ну а з самим Кирилюком у Довбенка давня любов. Вони не лише разом вирішують питання клієнтів різної масті і гаманця, а й водять дружбу. А Кириленко навіть зізнався другові у коханні».

Журналіст нагадує про тост Дмитра Кирилюка, який сказав на весіллі Андрія Довбенка у серпні 2019 року: «Кохання вічне — як нотаріат».

«Ви точно бачили кадри з цього свята на розкішному курорті Франції Сен-Тропе. Серед гостей там зібралась еліта української юриспруденції та адвокатури. Серед них були і інші корупціонери-мільйонери!Що далі, то веселіше. Важко навіть уявити, як виростуть тепер розцінки для клієнтів Довбенка у разі призначення його шістки Кирилюка в Нотаріальну палату України», - резюмує журналіст.