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Власти Израиля передали США данные разведки, которые показали, что в здании, где были офисы иностранных СМИ, работал ХАМАС.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах

«Мы предоставили им четкие доказательства того, что в том здании работал ХАМАС. Как я понял, они считают объяснения убедительными», - цитирует издание Украинская правда.

Впоследствии в интервью американскому телешоу Face the Nation эту информацию подтвердил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху.

По его данным, в упомянутом здании работала «служба разведки ХАМАСа, которая планирует и организовывает теракты против гражданского населения Израиля».

Он также добавил, что во время удара по зданию «не было ни одной смерти» благодаря предупреждениям, которые озвучивает Израиль, чтобы избежать вреда гражданскому населению.

15 мая израильская армия уничтожила башню Аль-Джалаа в Секторе Газа, где были офисы иностранных СМИ. ЦАХАЛ пояснил, что в этом здании размещались «военные активы» ХАМАС, а террористическая группа использовала работников международных изданий как «живой щит».

10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. С этого момента между сторонами продолжаются активные боевые действия.

 
ForUm

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