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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 102 больных коронавирусом. Умерли 10 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«102 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 4950 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 201 992», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом, а также 102 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 64 человека. В общем коронавирус преодолели 132 396 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 33, в Святошинском - 25 и в Дарницком районе - 17 случаев», - отметил Кличко.  
ForUm

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