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В Одесской области, в селе Делень, освящен храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, чин освящения совершил митрополит Агафангел.

«Сердца наши наполнены особой радостью! Храм - это дом Божий, в котором совершается большая сила молитвы, которая возносится о живых и мертвых, о тех, кто плавает и путешествует, о тех, кто ненавидит и оскорбляет нас, здесь совершается Таинство Святой Евхаристии, установленное Господом нашим Иисусом Христом, в храме встречаются люди друг с другом и с Богом. Сегодня стены этого храма ожили. Много лет, как и все храмы, они были распяты безбожной властью, как человеческие души. Но никогда не умирали, потому что благодать Божия всегда оставалась с домом Божьим. И сегодня произошло обновление этого храма, и благодать Божия наполнила его», - отметил владыка.

После совершения чина освящения митрополит Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском храме.

Владыка наградил за труды на благо Церкви благотворителей и верующих, которые принимали непосредственное участие в строительстве и возрождении храма.

Как сообщалось ранее, в Одессе священники Украинской Православной Церкви посетили областной коммунальный учебно-реабилитационный центр для детей с проблемами слуха «Слышать сердцем».
ForUm

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