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За прошедшие сутки, 16 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня, говорится в сводке штаба ООС.

У Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем.

В направлении Катериновки оккупанты совершили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг четыре раза обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганское.

Вблизи Песок в сторону позиций наших защитников российские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Троицкое – еще и из крупнокалиберных пулеметов. В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Причепиловки - еще и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет.

По состоянию на 7:00 утра, 17 мая, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь неподалеку Причепиловки из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки боевых потерь среди наших воинов нет.
ForUm

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