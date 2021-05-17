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16 мая в 5:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре вблизи села Розвадов Стрыйского района в рейсовом автобусе «Mersedes IRIZAR» сообщением Стебник-Познань.

В автобусе находилось 20 пассажиров и 2 водителя, сообщает ГосЧС.

К месту вызова выехали спасатели девятнадцатого государственной пожарно-спасательной части города Николаев и 11 государственной пожарно-спасательной части г. Новый Раздол.

Пожар локализован в 5:25 и полностью ликвидирован в 5:36.

Огнем уничтожен моторный отсек, 27 кресел, обшивки салона на площади 18 кв. м. и повреждены обшивки салона на площади 18 кв. м., 24 кресла.

К ликвидации пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. В результате пожара никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
ForUm

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