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Исландская семья, владеющая землей, на которой в марте проснулся вулкан Фаградальсфьядль, решила продать этот участок.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам совладелицы участка Анны Тордис Гудмундсдоттир, она уже получила два предложения от потенциальных покупателей, заинтересованных в развитии этого места для туризма.

Анна Гудмундсдоттир является одной из 19 наследников, совместно владеющих фермерским хозяйством Храун, на котором расположен вулкан. Женщина сказала, что не пользуется землей и не заинтересована в том, чтобы заниматься туристической индустрией.

«Я бы хотела, чтобы кто-то другой построил там что-то хорошее, чтобы публика могла им насладиться», - сказала Гудмундсдоттир.

Законы Исландии позволяют землевладельцам требовать плату за вход на свою частную территорию, даже если на ней есть выдающиеся природные достопримечательности.

Премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир заверила, что хоть государство не планирует покупать землю, но новым владельцам не позволят ограничивать доступ общественности к участку.

«Государство вкладывает средства в обеспечение строительства и доступа, но предварительным условием является обеспечение доступа общественности», - сказала Якобсдоттир.

Правительство выделило 70 млн крон (564 тысяч долларов) государственных средств на создание инфраструктуры и наблюдения на этом объекте.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в конце марта. До этого он спал в течение 900 лет.

Геологи говорят, что извержение может продолжаться долго, даже годами. Вулкан находится всего в часе езды от столицы Исландии Рейкьявика и еще меньше от аэропорта - поэтому он идеально расположен, чтобы стать одним из лучших направлений Исландии. Это также прямо за углом от знаменитой Голубой лагуны Исландии.
ForUm

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