В Исландии начал работать крупнейший в мире завод, который откачивает углекислый газ непосредственно из воздуха и закачивает его под землю. Авторы проекта надеются, что новая технология со временем поможет остановить глобальные изменения климата.

Об этом сообщила швейцарская компания Climeworks AG, цитирует Reuters.

Climeworks AG специализируется на откачке углекислого газа из воздуха. Компания сотрудничает с исландским предприятием по хранению углерода Carbfix.

Вместе компании запустили завод, который высасывает до 4000 тонн CO2 в год. Это эквивалент годовых выбросов примерно 790 автомобилей. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году глобальные выбросы CO2 составляли 31,5 миллиарда тонн.

Прямое откачивание воздуха — одна из немногих технологий извлечения углекислого газа из атмосферы. Ученые расценивают ее как жизненно важную для остановки глобального потепления, которое приводит к увеличению количества лесных пожаров, наводнений и повышению уровня моря.

Завод содержит восемь больших контейнеров, внешне похожих на те, что используются в судоходстве. Там применяют высокотехнологичные фильтры и вентиляторы для извлечения углекислого газа.

Затем изолированный углерод смешивается с водой и закачивается глубоко под землю, где он медленно превращается в породу. Технология работает на возобновляемой энергии, полученной с геотермальной электростанции.

Сейчас во всем мире работает 15 заводов по откачке углекислого газа из атмосферы, которые собирают более 9 тысяч тонн CO2 в год.

Американская нефтяная компания Occidental сейчас разрабатывает самую большую в мире установку для прямой откачки воздуха, которая будет извлекать 1 млн тонн углекислого газа в год с открытого воздуха вблизи некоторых своих месторождений в Техасе.