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Пророссийские боевики на Донбассе из реактивного пехотного огнемета обстреляли окрестности Катериновки. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как рассказали в штабе, сегодня были запечатлены факты применения такого вооружения. Боевики открыли огонь в направлении Катериновки термобарическими боеприпасами. Такой вид оружия россияне применяли в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии.

«Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта. Обо всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ», - отметили в командовании.
ForUm

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