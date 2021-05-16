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В акваторию Черного моря вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent (Р224).

Аббревиатура OPV — это Offshore Patrol Vessels, то есть патрульный корабль прибрежной зоны.

Как сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, патрульный корабль Королевского флота Великобритании прошел через пролив Босфор утром 16 мая.

Он добавил, что «именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нужны нынче для блокировки части рисков».

По данным системы мониторинга Мarinetraffic, по состоянию на 12:30 воскресенья, судно успешно преодолело пролив Босфор и вошло в акваторию Черного моря.

HMS Trent — один из новейших кораблей британского флота, введенный в его состав в августе 2020 года. Длина 90 метров, ширина 13, осадка — 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж 60 моряков.
ForUm

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