В Киеве по состоянию на утро 16 мая обнаружили 137 новых больных коронавирусом за прошедшие сутки. Умер 21 человек.

Об этом сообщили в КГГА.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 114 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 27, в Дарницком — 25 и Святошинском районе — 21 случай.

Отмечается, что выздоровели за прошедшие сутки 369 человек.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве по состоянию на воскресенье, 16 мая, — 201890. В целом коронавирус преодолели 132 332 киевлян. За период пандемии в городе 4940 летальных случаев от вируса.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 мая, коронавирус в Украине обнаружили у 3620 человек, зафиксировано 133 летальных исхода, 7921 пациент выздоровел. За сутки проведено 38 911 тестов на COVID-19.