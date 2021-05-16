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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов и штаб киевского Динамо с тремя титулами за один сезон.

«Золотой хет-трик легендарного Динамо: Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто! На это долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубков и победы в Лиге чемпионов. Воодушевления, успехов, свершений! Искренне поздравляю команду и тренеров», — написал Зеленский.

13 мая Динамо со счетом 1:0 одолело Зарю в финале Кубка Украины и сделало дубль после завоевания титула чемпиона Украины.

Летом прошлого года киевское Динамо также выиграли Суперкубок Украины, который разыгрывается в начале сезона.
ForUm

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