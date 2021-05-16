Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов и штаб киевского Динамо с тремя титулами за один сезон.

«Золотой хет-трик легендарного Динамо: Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто! На это долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубков и победы в Лиге чемпионов. Воодушевления, успехов, свершений! Искренне поздравляю команду и тренеров», — написал Зеленский.

Золотий хет-трик легендарного @DynamoKyiv. Суперкубок, чемпіонство і Кубок 🇺🇦. Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів. pic.twitter.com/bNRJQ2WWWU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

13 мая Динамо со счетом 1:0 одолело Зарю в финале Кубка Украины и сделало дубль после завоевания титула чемпиона Украины.

Летом прошлого года киевское Динамо также выиграли Суперкубок Украины, который разыгрывается в начале сезона.