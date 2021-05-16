также в разделеПолитика
Экс-генпрокурора Пискуна выселили с государственной дачи 15
Дынкин: Медведчук – безусловный актив, который можно использовать для решения проблемы Востока Украины 16
Коцаба: Власть хотела, чтобы Медведчук побежал, но он поломал им все карты 16
Экс-глава украинского МИД считает, что слова Путина об Украине и аресте Медведчука должны вызывать опасения 54
Тищенко после инспекции Алексеевской колонии: Закрывать глаза на нарушения прав не будем 33
Ренат Кузьмин рассказал о «судилище» над Медведчуком 26
Главы МИД Грузии и Молдовы посетят Украину 18
В «Слуге народа» уже назвали преемника Степанова 19
Шмыгаль просит Раду уволить Степанова 47
Петрашко и Криклий подали заявления об отставке 21
Павленко: Есть все основания предполагать, что после апелляции дело Медведчука будет закрыто 271
Эксперты: После победы в суде рейтинг Медведчука и ОПЗЖ вырастет 21
Путин о домашнем аресте Медведчука: Россия будет вынуждена реагировать 594
Броницкая: Власть преследует Медведчука за его несогласие с политическим курсом Зеленского 24
«Минус Медведчук»: Зеленский обещает бороться с олигархами 27
Маркарова рассказала о подготовке встречи Зеленского и Байдена 19
Медведчук сказал, где находится Козак 49
Медведчук сделал заявление по итогам суда 87

Ряд стран и организаций мира подтвердили участие своих лидеров в первом саммите Крымской платформы, однако этот список пока закрыт для общественности. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью телеканалу Дом, обнародованном в субботу, 15 мая.

«Мы решили, что мы не будем эту информацию делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что Крымская платформа - это угроза их территориальной целостности. Сначала происходит оккупация нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности», - объяснила Джапарова.

По ее словам, некоторые участники саммита, который намечен на 23 августа этого года, известны, а остальных ведомство назовет ближе к событию.

Также Джапарова рассказала, что МИД готовит декларацию, под которой поставят подписи лидеры-участники Крымской платформы, и тем самым страны возьмут на себя обязательства выполнять изложенные в ней положения.

«Под каждым словом, под каждой запятой подписываются страны. Это становится не просто позицией Украины, это становится позицией этих стран. И конечно, страны очень внимательны к этим словам (в тексте документа - ред.), потому что они несут в себе природу их политики, несут в себе обязательства», - отметила она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
16
Теги