Ряд стран и организаций мира подтвердили участие своих лидеров в первом саммите Крымской платформы, однако этот список пока закрыт для общественности. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью телеканалу Дом, обнародованном в субботу, 15 мая.

«Мы решили, что мы не будем эту информацию делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что Крымская платформа - это угроза их территориальной целостности. Сначала происходит оккупация нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности», - объяснила Джапарова.

По ее словам, некоторые участники саммита, который намечен на 23 августа этого года, известны, а остальных ведомство назовет ближе к событию.

Также Джапарова рассказала, что МИД готовит декларацию, под которой поставят подписи лидеры-участники Крымской платформы, и тем самым страны возьмут на себя обязательства выполнять изложенные в ней положения.

«Под каждым словом, под каждой запятой подписываются страны. Это становится не просто позицией Украины, это становится позицией этих стран. И конечно, страны очень внимательны к этим словам (в тексте документа - ред.), потому что они несут в себе природу их политики, несут в себе обязательства», - отметила она.