В российской Казани в субботу, 15 мая, эвакуировали 15 школ после сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана, пишет Интерфакс.
«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», - сказали в пресс-службе.
Издание напоминает, что накануне в Казани также эвакуировали одну школу из-за аналогичного сообщения, которое оказалось ложным.
Напомним, недавно в Казани парень устроил бойню в школе.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время