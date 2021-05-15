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В российской Казани в субботу, 15 мая, эвакуировали 15 школ после сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана, пишет Интерфакс.

«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», - сказали в пресс-службе.

Издание напоминает, что накануне в Казани также эвакуировали одну школу из-за аналогичного сообщения, которое оказалось ложным.

Напомним, недавно в Казани парень устроил бойню в школе.
ForUm

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