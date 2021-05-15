Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный на 15 мая визит в Австрию. Причиной такого решения послужил тот факт, что страна поддержала Израиль, подняв флаг государства на крыше ведомства федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Зариф планировал посетить в субботу с визитом Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, но отменил поездку.

«Мы сожалеем и принимаем это к сведению», - заявили в МИД Австрии.

Что примечательно, в Вене продолжаются переговоры по поводу ядерной сделки Ирана.