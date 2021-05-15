В Киеве начался второй этап вакцинации от коронавируса. Прививки делают вакциной китайского производства CoronaVac.
Так, вторую дозу вакцины получили 2300 полицейских столицы.
«Полицейские круглосуточно находятся в контакте с людьми и прекрасно понимают, что они - в зоне повышенного риска. Поэтому, как только мы получили вакцину, сразу начали вакцинацию личного состава. А сегодня я вместе с полицейскими прошли ревакцинацию», - подчеркнул Крищенко.
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