В Черкасской области 14 мая был превышен коэффициент выявление случаев инфицирования. Этот показатель достиг уровня "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности.

В Черкасской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8% при норме не более 20%.

Так, регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время снова достиг показателей «оранжевой» зоны. При этом в Николаевской области за вчера коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%.

Сейчас девять регионов уже отвечают «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.