В Черкасской области 14 мая был превышен коэффициент выявление случаев инфицирования. Этот показатель достиг уровня "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности.
В Черкасской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8% при норме не более 20%.
Так, регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время снова достиг показателей «оранжевой» зоны. При этом в Николаевской области за вчера коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%.
Сейчас девять регионов уже отвечают «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.
13 мая Николаевскую и Черкасскую области перевели в «желтую» зону карантина. Они оставались последними регионами в «оранжевой» зоне.
«Оранжевая» зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.
Напомним, ранее в оранжевой зоне карантина оставались только две области.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время