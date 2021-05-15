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С сегодняшнего дня Турция отменяет требование наличия отрицательного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран, среди которых и Украина. Об этом сообщает посольство Украины в Турции.

«За обновленной информацией МИД Турции, с 15 мая 2021 Турция отменяет требование предъявления негативного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран, в т.ч. из Украины», - говорится в сообщении.

В Турции ввели полный локдаун за резкого роста заболеваемости COVID-19. Ограничения будут действовать с вечера 29 апреля, до 17 мая. Школы переводят на дистанционное обучение. Деятельность в офисах и на предприятиях запрещается, исключения — продукты питания, услуги по уборке, сектор здравоохранения и промышленное производство. Жителям разрешено выходить из дома только по уважительным причинам, в частности, за едой. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, супермаркеты не будут обслуживать покупателей по воскресеньям.

Напомним, в начале мая в Турции зафиксировали рекорд смертности от COVID-19 в сутки.
ForUm

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