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В Турции зафиксировали рекорд смертности от последствий коронавирусной инфекции в сутки. Вчера там начался локдаун.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого Минздрава.

По официальным данным, за последние 24 часа в стране зафиксировали 394 смерти среди людей с COVID-19. Это самый высокий показатель за все время эпидемии. В целом, от последствий инфекции в Турции умерли 40 131 человек.

За последние сутки число заболевших в стране увеличилось на 31 891 и теперь превышает 4,82 млн человек. В критическом состоянии находятся 3534 пациента с вирусом.

С 29 апреля по 17 мая Турция вводит локдаун. Это решение турецкие власти приняли 26 апреля, о нем объявил президент Реджеп Таип Эрдоган.
ForUm

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