Греческое правительство разрешило гражданам Украины въезд в страну с туристической целью, сообщает посольство Украины в Греции.

«Греческим правительством только что опубликовано решение, в соответствии с которым с 14 мая 2021 года гражданам Украины разрешен въезд в Грецию», - говорится в сообщении.

Как сообщает УНИАН, условия для въезда в Грецию предусматривают четыре пункта.

Во-первых, необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) по электронному адресу travel.gov.gr с контактными данными украинских граждан в Греции до их прибытия в эту страну. Так, подтверждение заполнения электронной формы PLF, которая автоматически направляется пассажиру по электронной почте системой, считается необходимым проездным документом. Действительная форма PLF с QR-кодом считается необходимой для въезда на любом въездном пункте.

Во-вторых, необходимо подать сертификат о прививке против COVID-19, сделанной по меньшей мере за 14 дней до въезда. Сертификат должен быть на английском языке и выдан государственным органом в соответствии с законодательством.

В сертификате, в частности, указывается имя лица, указанное в паспорте, тип введенной вакцины, количество доз и дата их ввода, или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за последние 72 часа до прибытия в Грецию в лаборатории страны происхождения или транзита. Частные лаборатории для тестирования должны быть сертифицированы компетентным национальным органом.

Кроме того, в сертификате может быть информация о перенесенной болезни или положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген, сделанных от двух до девяти месяцев после даты болезни, указанной в сертификате.

Этот пункт обязательно также распространяется на несовершеннолетних: от пяти лет и старше.

В-третьих, указанные выше документы для въезда подаются туристами персоналу греческой полиции или представителям Генерального Секретариата Гражданской защиты для проверки действительности и обоснованности.

В-четвертых, воздушные и судоходные компании, а также автомобильные и железнодорожные транспортные компании обязаны проверить туриста перед посадкой, подтвердить наличие у него необходимых документов, указанных в пунктах 1 и 2, и в случае нарушения этого обязательства, должны репатриировать пассажира за собственные средства.

Напомним, Греция официально дала старт своему туристическому сезону, объявив о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора от второго лета, потерянного из-за коронавируса.