Греция официально дала старт своему туристическому сезону, объявив о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора от второго лета, потерянного из-за коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.

«Мы открываем нашу туристическую индустрию для мира», - сказал министр туризма Харис Теохарис на пресс-конференции на открытом воздухе, состоявшейся на фоне храма Посейдона на мысе Сунио близ Афин.

Туристам из стран Европейского Союза, а также других стран, включая Украину, разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Впрочем, пока греческие официальные источники не дают конкретной информации о том, будет ли распространяться открытие на граждан Украины. Решение правительства, которое должно уточнить это, ожидается в ближайшее время, сообщил один из греческих дипломатов.

Известно, что для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму. Это правило применяется еще с прошлого лета. Правила будут применяться к внедрению европейского зеленого сертификата.

Туристов будут выборочно проверять в греческих аэропортах. Для путешествующих с положительным тестом предусмотрены карантинные отели.

Путешественники, которые возвращаются в Германию и Британию, все еще должны идти на карантин, то есть количество посетителей Греции из двух ключевых рынков на данный момент, вероятно, будет ограничено.

С началом туристического сезона Греция отменила также большинство существующих противоэпидемических ограничений. С 14 мая перестает действовать запрет на поездки между регионами, а также к островам. Также будет отменено правило, предусматривает, что все граждане должны отправить SMS, чтобы им было разрешено выходить из дома с любой причине. Кроме этого, сокращенно комендантский час.