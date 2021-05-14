В Киево-Печерской лавре в Международный день семьи будут молиться о семейном благополучии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на family.church.ua, молебен начнется в 12.00 в академическом храме Рождества Божьей Матери.

Богослужение совершит глава Миссии Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

Владыка призвал всех в этот день «вознести к Всемилостивому Богу молитву о сохранении и защите украинских семей от ненависти и безверия, от эгоизма и насилия, от сложных испытаний и лишений, чтобы Господь помог людям прислушиваться друг к другу, строить отношения и воспитывать детей на Божьих заповедях любви и жертвенности».

Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая, начиная с 1994 года. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности на многочисленные проблемы семьи.

Как сообщалось ранее, во Львове УПЦ организовала духовно-просветительский проект для семейных пар «Дни семьи в монастыре».

Во время проведения Дней семьи есть возможность в индивидуальном порядке пообщаться с главой отдела по делах семьи Львовской епархии протоиереем Михаилом Коньком, который компетентно предоставит консультации по вопросам семейной жизни. Также запланировано проведения лектория «Семейное счастье», на котором будут рассмотрены различные семейные запросы, проходить тренинги и беседы.