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На Киевщине по инициативе Спасо-Преображенского прихода села Коржи священник Николай Борисюк передал продукты воинам ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, благотворительная помощь была собрана при поддержке местных меценатов и волонтеров.

В зону ООС были переданы куличи, сладости, сахар и иконы Ангела Хранителя.

Как сообщалось ранее, духовенство Украинской Православной Церкви передали Благодатный огонь в зону ООС. В Бориспольской епархии УПЦ священники поздравили с праздником Воскресения Христова военнослужащих воинской части, которая находится в селе Ревностное Бориспольского района.
ForUm

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