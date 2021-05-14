также в разделеРелигия
Священник УПЦ объяснил, где стоит искать причины детской жестокости и агрессии 9
В Международный день семьи в УПЦ будут молиться о мире и благополучии в семьях 8
Священник Бориспольской епархии УПЦ передал продукты питания в зону ООС 5
В Сербии паломники УПЦ передали епископу Стефану икону всех преподобных Печерских 7
На Хортице УПЦ провела конференцию для жен священнослужителей 16
На Сумщине верующие УПЦ собрали более 1 млн грн для онкобольных детей 8
Патриарх Кирилл заявил, что Церковь всегда окажет поддержку женщинам, отказавшимся от аборта 10
В УПЦ заявили, что антиканонические действия Фанара угрожают всем Поместным Церквям 10
Во всех храмах и монастырях УПЦ 16 мая почтят память жертв политических репрессий 12
В УПЦ утвердили новые тексты молебнов и акафистов 16
В УПЦ считают, что богословская оценка неканонических действий Фанара станет основой для встречи в «амманском формате» 11
В Ливане священник УПЦ совершил пасхальные богослужения для украинской диаспоры 11
Митрополит Антоний рассказал, как научиться принимать свой возраст 12
Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ из-за принятия антицерковных законов 13
В Ивано-Франковске начато расследование действий чиновника, который призывал «почистить» монастыри УПЦ 10
На Ровенщине во время захвата храма активистами ПЦУ 10 верующих УПЦ получили травмы 9
В Почаеве верующие УПЦ отметили день прославления преподобного Амфилохия 16
Итоги Священного Синода УПЦ: подготовка к организации миссий зарубежом, введение медкапелланства, съезд монашества 29

На Ровенщине в селе Великие Селища освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сарненской епархии, чин освящения совершил Митрополит Полесский и Сарненский Анатолий (Гладкий).

После освящения в новом храме совершили Божественную литургию.

Митрополиту сослужили благочинный Березновского благочиния протоиерей Игорь Коспа, настоятель храма иеромонах Евфимий (Савчук), исполняющий обязанности наместника Свято-Покровского мужского монастыря села Хотинь игумен Макарий (Коломиец) и духовенство благочиния.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия правящий архиерей возвел настоятеля храма иеромонаха Евфимия в сан игумена и за труды по строительству храма наградил его крестом с украшениями.

После богослужения митрополит Анатолий рассказал о значении храма в жизни верующих, а потом отметил благодетелей церковными наградами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги