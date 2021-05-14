На Ровенщине в селе Великие Селища освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сарненской епархии, чин освящения совершил Митрополит Полесский и Сарненский Анатолий (Гладкий).

После освящения в новом храме совершили Божественную литургию.

Митрополиту сослужили благочинный Березновского благочиния протоиерей Игорь Коспа, настоятель храма иеромонах Евфимий (Савчук), исполняющий обязанности наместника Свято-Покровского мужского монастыря села Хотинь игумен Макарий (Коломиец) и духовенство благочиния.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия правящий архиерей возвел настоятеля храма иеромонаха Евфимия в сан игумена и за труды по строительству храма наградил его крестом с украшениями.

После богослужения митрополит Анатолий рассказал о значении храма в жизни верующих, а потом отметил благодетелей церковными наградами.