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В Сумской области верующие Украинской Православной Церкви собрали 1 206 074 грн для онкобольных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сумской епархии, пожертвования были собраны во время традиционной благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки».

«Сумма пожертвований в Сумской епархии составила 1 030 074,10 грн. Дополнительно Конотопская епархия планирует приобрести лекарства на сумму 150 000 грн. Шосткинский благотворительный фонд «Навстречу людям Сумщины» приобрел четыре комплекта реагентов для микробиологического анализатора на сумму 26 000 грн. Общая сумма благотворительных пожертвований в рамках одиннадцатой благотворительной акции «К Светлому Дню  светлые поступки» составила 1 206 074 грн.», - отметил пресс-секретарь Сумской епархии протоиерей Георгий Тарабан.

Собранные средства будут направлены на лечение пациентов онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы.

Протоиерей Георгий Тарабан выразил искреннюю благодарность всем, кто принял участие в акции через пожертвования и совместную молитву, а также поблагодарил СМИ за информационную поддержку.

Благотворительная акция в помощь онкобольным детям Сумщины «К Светлому Дню – светлые поступки» проходит в Сумской епархии УПЦ во время Великого поста с 2010 года. В прошлом году, в условиях строгого карантина, в рамках акции было собрано 670 518 гривен, в 2019 году – 1 074 878 гривен.

 
ForUm

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