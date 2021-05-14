Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) считает «неприемлемыми» меры Кабинета министров, направленные на ограничение цен на автозаправочных станций. Об этом говорится в заявлении ассоциации, обнародованном 14 мая, передает Радио Свобода.

Члены объединения указывают на то, что меры правительства противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, ведь «нивелируют роль рынка как регулятора» и грозит прозрачным механизмам формирования цен.

«Именно большое количество АЗС позволяет потребителю выбирать продукцию и продавцов, в зависимости от цены и других факторов. Механизм предельной торговой надбавки же ставит прозрачный бизнес в единый «ценовой коридор», а обязанность заблаговременного декларирования изменения цен исказит ценовую конкуренцию», - говорится в заявлении.

Ее подписанты утверждают, что такая ситуация будет нарушать законодательство о защите экономической конкуренции.

Они также указывают на то, что в случае государственного регулирования власть должна возместить бизнесу разницу между установленной и рыночной ценами.

«Регулирование цен приведет к убыткам для бизнеса, а, соответственно, и отразится на налоговых поступлениях в государственный бюджет. То есть в проигрыше выйдут все стороны. Единственный, кто одержит победу - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего, с которым так активно пытается бороться страна», - аргументируют авторы обращения.

ЕБА призвал Кабинет министров отменить принятое постановление и не допустить введения предельной торговой надбавки.

«Рыночная экономика не может базироваться на устаревших механизмах регулирования цен и риторическим является вопрос, какой именно сигнал это может дать международным инвесторам по прогнозируемости регуляторной политики страны», - отмечает она.

Кабинет министров 29 марта принял изменения в постановление о стабилизации цен в связи с пандемией. Он внес бензин марок А-95, А-92 и дизельное топливо в перечень социально значимых товаров. Правительство обязало предпринимателей декларировать изменения розничных цен на это топливо, если они повышают ее на 1% и более «по сравнению с розничной ценой на момент декларирования», за 20 дней до начала применения новой розничной цены.