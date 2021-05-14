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Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду 2,8 кг кокаина, что по ценам «черного рынка» стоит около 11,5 млн грн.

По данным пресс-центра ведомства, наркотики в Украину переправлял иностранец с одной из стран Латинской Америки.

По оперативной информации спецслужбы, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам. Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник.

Правоохранители обнаружили наркотики в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в Международном аэропорту «Борисполь». Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 миллиона гривен.

Сейчас наркокурьер задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного провождения, начатого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, решаются вопросы сообщение подозрения задержан наркокурьер.  
ForUm

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