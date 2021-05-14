также в разделеРелигия
Патриарх Кирилл заявил, что Церковь всегда окажет поддержку женщинам, отказавшимся от аборта 5
В УПЦ заявили, что антиканонические действия Фанара угрожают всем Поместным Церквям 9
В УПЦ утвердили новые тексты молебнов и акафистов 16
В УПЦ считают, что богословская оценка неканонических действий Фанара станет основой для встречи в «амманском формате» 11
В Ливане священник УПЦ совершил пасхальные богослужения для украинской диаспоры 11
Митрополит Антоний рассказал, как научиться принимать свой возраст 12
Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ из-за принятия антицерковных законов 13
В Ивано-Франковске начато расследование действий чиновника, который призывал «почистить» монастыри УПЦ 10
На Ровенщине во время захвата храма активистами ПЦУ 10 верующих УПЦ получили травмы 9
В Почаеве верующие УПЦ отметили день прославления преподобного Амфилохия 16
Итоги Священного Синода УПЦ: подготовка к организации миссий зарубежом, введение медкапелланства, съезд монашества 29
Священник УПЦ рассказал об Архангеле, который помогает в учебе и науке 10
В УПЦ на межправославном уровне дадут богословскую оценку неканоническим действиям Фанара – решение Синода 17
В УПЦ избрали двух новых епископов 15
В УПЦ открыли три новых монастыря 20
В Святогорской лавре к 100-летию создания РПЦЗ сняли фильм о святителе Иоанне Шанхайском 9
Священный Кинот Афона разрешил принимать паломников 10
Митрополит УПЦ объяснил, для чего посылаются скорби 179

В День памяти жертв политических репрессий 16 мая во всех храмах Украинской Православной Церкви совершат заупокойные богослужения с траурным перезвоном.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, траурную акцию благословил провести Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Заупокойные богослужения на приходах и в монастырях состоятся с целью почитания памяти жертв массовых репрессий 1937-1938 годов.

Память жертв политических репрессий в Украине отмечается в третье воскресенье мая. Традиционно в этот день в храмах Украинской Православной Церкви разных регионов нашего государства возносят заупокойные молитвы за тех, кто безвинно пострадал и принял страдальческую кончину от безбожной власти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
6
Теги