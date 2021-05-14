Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) состоится в пятницу, 14 мая, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, близкий к аппарату СНБО.
«Заседание СНБО пройдет сегодня», - сказал собеседник агентства.
Повестка заседания пока не известна, начало в 16:00.
Как сообщалось, 28 апреля замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что заседание СНБО по ситуации с безопасностью на админгранице с оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях «состоится через несколько недель».
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