В результате конфликта со стрельбой в поле с. Новоингулка ранения получили два человека, сообщила пресс-служба полиции Николаевщины.
По предварительной информации, конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан, в ходе которого началась стрельба. Ранения получили двое мужчин с обеих сторон конфликта.
Пострадавшие доставлены в больницу. Степень тяжести полученных ими телесных повреждений устанавливается.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску всех лиц, причастных к указанному преступлению.
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